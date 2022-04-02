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Росія завдала авіаудари по Миргороду

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Росія завдала авіаудари по Миргороду

Оперативне командування "Захід"

Влада закликає не поширювати жодних фото у соціальних мережах.

Ворог завдав три авіуадури по інфраструктурі в Миргороді Полтавської області. Попередньо, обійшлося без жерт.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу!", - написав посадовець.

Голова ОВА закликає жителів міста не знімати наслідки ударів та не поширювати у Мережі. 

Варто зазнатичити,  що у західних та центральних областях України огологено повітряну тривогу. Усіх закликаємо не ігнорувати сигнал тривоги та перебувати в укриттях.

ФОТО: скрин / ©
ФОТО: скрин

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