Росія завдала авіаудари по Миргороду

Влада закликає не поширювати жодних фото у соціальних мережах.
Ворог завдав три авіуадури по інфраструктурі в Миргороді Полтавської області. Попередньо, обійшлося без жерт.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Три "прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з’ясовуються. Попередньо – постраждалих немає. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І не ігноруємо повітряну тривогу!", - написав посадовець.
Голова ОВА закликає жителів міста не знімати наслідки ударів та не поширювати у Мережі.
Варто зазнатичити, що у західних та центральних областях України огологено повітряну тривогу. Усіх закликаємо не ігнорувати сигнал тривоги та перебувати в укриттях.
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