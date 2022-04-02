Верещук відвідала центр розміщення переселенців у Запоріжжі

Міністерка також поспілкувалася із врятованими переселенцями та побачила умови, в яких відновлюють свої сили українці.

У рамках робочого візиту до Запорізької області 1 квітня віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у супроводі голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха відвідала один з центрів розміщення переселенців, створений у Запоріжжі. Вона поспілкувалася з українцями, яким довелося покинути власні домівки, та дізналася, як їм живеться у Запоріжжі.

Ірина Верещук відвідала один з шести діючих центрів розміщення вимушених переселенців, створених компанією "Метінвест" Ахметова у Запоріжжі. Тут знайшли прихисток близько 130 маріупольців, серед яких більше 20 дітей.

Міністерка поспілкувалася із врятованими переселенцями та побачила умови, в яких відновлюють свої сили українці, яких військова агресія Росії вигнала з власних будинків. У центрі облаштовані номери з усіма необхідними меблями, побутові кімнати, працює пральня. Також тут працюють медики: вони обстежують людей та прописують не тільки курс лікування, але й терапевтичні процедури, які роблять тут же. Також тут працюють досвідчені психологи Фонду Ріната Ахметова, які мають великий досвід роботи з людьми, глибоко травмованими жахіттями війни.

"Метінвест" забезпечує безкоштовне харчування для усіх мешканців центрів, а також забезпечує людей одягом та побутовими речами — адже багато переселенців бігли з домівок фактично без речей.

“Зараз ми є свідками того, як має працювати держава у особливий період, того, що допоможе їй стати процвітаючою країною у майбутньому. Коли влада, соціально орієнтований бізнес та місцева влада працюють разом. У цьому центрі працюють волонтери Метінвесту, люди, яким не байдуже, яким буде майбутнє нашої держави. Все це разом дає історію успіху нашій державі і дає надію на перемогу, чого я нам дуже бажаю”, - зазначила Верещук.

Як відомо, компанія "Метінвест" створила у містах присутності більше 6 тисяч місць для тимчасових переселенців. Тут людей забезпечують всім необхідним. Також компанія, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створила гуманітарний хаб у Польщі, де збирає гуманітарну допомогу від інших країн: перші 117 тонн допомоги вже в Україні і направляються людям, які її потребують. Тим часом до Запоріжжя прямують ще 300 тонн.