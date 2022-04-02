Посольство України у Великій Британії відправить медикам 30 броньованих "швидких"

Вже наступного тижня 15 готових карет "швидкої" відправлять до України.

Посольство України у Великій Британії направить благодійні кошти на закупівлю 30-ти броньованих автомобілей "швидкої" для українських медиків.

Про це Посольство повідомляє у Фейсбуці.

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"Бригадам швидкої допомоги потрібні не лише шоломи і бронежилети, але й автомобілі. Кожного дня ми втрачаємо понад 10 машин", — зазначили у Посольстві України в Британії.

Як зазначається, кошти на закупівлю броньованих машин збирали через власну платформу withukraine.org.

"Щиро радий, що наша ініціатива по збору коштів дозволяє нам реалізовувати подібні проекти. Кожен автомобіль — це врятовані життя. Ми продовжимо це робити самостійно та запрошуємо інших бажаючих долучитись до цієї ініціативи", зазначив Посол України у Британії Вадим Пристайко.

Так, 15 готових карет "швидкої" відправлять до України вже наступного тижня.

"Тиждень тому ми зробили замовлення на першу партію з 30 броньованих швидких, 15 з яких відправляються до України вже на початку наступного тижня", — кажуть у Посольстві.

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