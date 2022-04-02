Посольство Украины в Великобритании отправит медикам 30 бронированных "скорых"

Уже на следующей неделе 15 готовых карет "скорой" отправят в Украину.

Посольство Украины в Великобритании направит благотворительные средства на закупку 30-ти бронированных автомобилей "скорой" для украинских медиков.

Об этом Посольство сообщает в Фейсбуке.

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"Бригадам скорой помощи нужны не только шлемы и бронежилеты, но и автомобили. Каждый день мы теряем более 10 машин", — отметили в Посольстве Украины в Британии.

Как отмечается, средства на закупку бронированных машин собирали через собственную платформу withukraine.org.

"Искренне рад, что наша инициатива по сбору средств позволяет нам реализовывать подобные проекты. Каждый автомобиль — это спасенные жизни. Мы продолжим это делать самостоятельно и приглашаем других желающих присоединиться к этой инициативе", — отметил Посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Так, 15 готовых карет "скорой" отправят в Украину уже на следующей неделе.

"Неделю назад мы сделали заказ на первую партию из 30 бронированных скорых, 15 из которых отправляются в Украину уже в начале следующей недели", — говорят в Посольстве.

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