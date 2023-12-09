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Россияне обстреливают Херсон: раздаются взрывы

Россияне обстреливают Херсон: раздаются взрывы

Херсон снова под обстрелом / Фото: Associated Press

Горожанам предупредили об опасности.

Сегодня, 9 декабря, оккупанты снова обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Прозвучали несколько взрывов. Атака может продолжиться. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве", — написал он.

Ранее стало известно, что российские оккупанты сбросили боеприпас на гражданских в Херсонской области. В результате атаки погиб один человек.

На днях армия РФ ударила по жилому кварталу Херсона двумя ракетами С-300. Одна из ракет попала в гуманитарный центр, который в результате выгорел почти дотла, вторая оставила огромный воронку.

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