Ночью россияне атаковали Украину дронами: Игнат рассказал детали

Ночная атака беспилотников, которую армия РФ совершила ночью 7 декабря, была типичной и особо не отличалась от предыдущих. Впрочем, после определенной паузы россияне ударили Shahed по припортовой инфраструктуре в Одесской области.

Об этом сообщил во время телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, военные РФ планируют свои атаки заранее и используют разные маршруты.

"Точки входа в воздушное пространство Украины — с оккупированных территорий или с российской территории с севера — это Курская и Брянская области. Они в конце концов одинаковые, фактически ничего не меняют, входя на этот раз с юго-восточного направления, — это мыс Чауда оккупированного Крыма, есть еще направление Приморско-Ахтарск. Заходят на оккупированную часть Запорожской области и оттуда разлетаются по разным маршрутам", — рассказал Игнат.

Представитель ПС говорит, что маршрут следования БПЛА сильно не меняется. По его словам. "буквально может быть 10-15 км влево-вправо от предыдущего".

"Казалось бы, не так много, но для мобильной огневой группы это слишком большая территория, чтобы отреагировать и отстреляться, потому что радиус крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) ограничен", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, ночью 7 декабря армия РФ совершила атаку дронами на Украину. Было зафиксировано пусты 18 дронов. Силы ПВО ликвидировали 15 БпЛА.

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