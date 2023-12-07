Вночі росіяни атакували Україну дронами: Ігнат розповів деталі

Нічна атака безпілотників, яку армія РФ здійснила вночі 7 грудня, була типовою та особливо не відрізнялась від попередніх. Втім, після після певної паузи росіяни вдарили Shahed по припортовій інфраструктурі на Одещині.

Про це повідомив під час телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, військові РФ планують свої атаки заздалегідь та використовують різні маршрути.

"Точки входу в повітряний простір України - з окупованих територій чи то з російської території з півночі - це Курська та Брянська області. Вони зрештою однакові, фактично нічого не змінюють, входячи цього разу з південно-східного напрямку, - це мис Чауда окупованого Криму, є ще напрямок Приморсько-Ахтарськ. Заходять на окуповану частину Запорізької області і звідти розлітаються по різних маршрутах", - розповів Ігнат.

Представник ПС каже, що маршрут слідування БпЛА сильно не змінюється. З його слів. "буквально може бути 10-15 км вліво-вправо від попереднього".

"Здавалося б, не так багато, але для мобільної вогневої групи це занадто велика територія, щоб зреагувати та відстрілятися, тому що радіус крупнокаліберних кулеметів і переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) обмежений", - наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, вночі 7 грудня армія РФ здійснила атаку дронами на Україну. Було зафіксовано пусти 18 дронів. Сили ППО ліквідували 15 БпЛА.

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