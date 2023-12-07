Атака БПЛА по Одещині: є влучання і жертва

Окупанти прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя.
Російські війська атакували дронами Ізмаїльський район Одещини в ніч проти 7 грудня. Зафіксоване влучання і загинув чоловік.
Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Мережі.
Окупанти вночі протягом майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Сили ППО збили більшість дронів, однак було і влучання.
Наслідки атаки по Одеській області
Кіпер уточнив, що ворог прицільно атакував припортову інфраструктуру Подунавʼя. Там пошкоджені складське приміщення, елеватор та вантажівки. Внаслідок атаки загинув водій однієї з фур.
На місці спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого… Вкотре наголошую на необхідність реагувати на сигнал повітряної тривоги в разі небезпеки!!!" – зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе в ніч проти 7 грудня. Ворог запустив 18 безпілотників, 15 з яких збили сили ППО.
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