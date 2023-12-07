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Атака БПЛА по Одещині: є влучання і жертва

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Атака БПЛА по Одещині: є влучання і жертва

Дрон-камікадзе

Окупанти прицільно атакували припортову інфраструктуру Подунавʼя.

Російські війська атакували дронами Ізмаїльський район Одещини в ніч проти 7 грудня. Зафіксоване влучання і загинув чоловік.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Мережі.

Окупанти вночі протягом майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Сили ППО збили більшість дронів, однак було і влучання.

Наслідки атаки по Одеській області

Кіпер уточнив, що ворог прицільно атакував припортову інфраструктуру Подунавʼя. Там пошкоджені складське приміщення, елеватор та вантажівки. Внаслідок атаки загинув водій однієї з фур.

На місці спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого… Вкотре наголошую на необхідність реагувати на сигнал повітряної тривоги в разі небезпеки!!!" – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе в ніч проти 7 грудня. Ворог запустив 18 безпілотників, 15 з яких збили сили ППО.

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Дата публікації
Перегляди
431
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