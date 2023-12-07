Атака БПЛА по Одещині: є влучання і жертва

Російські війська атакували дронами Ізмаїльський район Одещини в ніч проти 7 грудня. Зафіксоване влучання і загинув чоловік.

Про це очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Мережі.

Окупанти вночі протягом майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Сили ППО збили більшість дронів, однак було і влучання.

Наслідки атаки по Одеській області

Також читайте На Хмельниччині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

Кіпер уточнив, що ворог прицільно атакував припортову інфраструктуру Подунавʼя. Там пошкоджені складське приміщення, елеватор та вантажівки. Внаслідок атаки загинув водій однієї з фур.

На місці спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого… Вкотре наголошую на необхідність реагувати на сигнал повітряної тривоги в разі небезпеки!!!" – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе в ніч проти 7 грудня. Ворог запустив 18 безпілотників, 15 з яких збили сили ППО.

Читайте також: