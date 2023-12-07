Атака БПЛА по Одесчине: есть попадание и жертва

Оккупанты прицельно атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья.
Российские войска атаковали дронами Измаильский район Одесчины в ночь на 7 декабря. Зафиксировано попадание и погиб мужчина.
Об этом глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Сети.
Оккупанты ночью в течение почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Силы ПВО сбили большинство дронов, однако было и попадание.
Последствия атаки по Одесской области
Кипер уточнил, что враг прицельно атаковал припортовую инфраструктуру Подунавья. Там повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. В результате атаки погиб водитель одной из фур.
На месте вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего… Еще раз подчеркиваю необходимость реагировать на сигнал воздушной тревоги в случае опасности!!!" – отметил глава ОВА.
Напомним, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе в ночь на 7 декабря. Враг запустил 18 беспилотников, 15 из которых сбили силы ПВО.
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