ВСУ проводят наземную операцию на левом берегу Херсона — ISW

Вооруженные силы Украины продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и контрнаступление – в западной части Запорожской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что 6 декабря российские оккупационные войска провели ограниченные наземные атаки в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Захватчики не добились каких-либо подтвержденных успехов. Тем временем украинские войска отразили атаки армии РФ вблизи Новодонецкого и к югу от Золотой Нивы.

Американские специалисты отмечают, что ВСУ продлили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 6 декабря. Впрочем, они не добились никаких подтвержденных успехов. По сообщению украинского Генштаба, накануне Силы обороны отразили по меньшей мере пять российских атак к западу от Вербового и Роботиного.

Запорожская область. Карта боев ISW.

В то же время ВСУ продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 5 декабря, подтверждает, что российские войска сохраняют позиции на островах в Днепре к югу от Огромного в Херсонской области. Впрочем, отмечают в ISW, из этих кадров не следует, что оккупанты недавно продвинулись в этом районе, и они, вероятно, удерживали эти позиции в течение определенного времени.

Херсонская область. Карта ISW.

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечают, что россияне продвинулись в промзоне возле Авдеевки и близ Вербового, а также усилили штурмовые операции к северу от Соледара. оккупанты пытаются вовсю захватить город.

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