ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини - ISW

Збройні сили України продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області та контрнаступ - у західній частині Запорізької області.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW наголошують, що 6 грудня російські окупаційні війська провели обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Загарбники не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Тим часом українські війська відбили атаки армії РФ поблизу Новодонецького та на південь від Золотої Ниви.

Американські фахівці наголошують, що ЗСУ продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 6 грудня. Втім, вони не досягли жодних підтверджених успіхів. За повідомленням українського Генштабу, напередодні Сили оборони відбили щонайменше п'ять російських атак на захід від Вербового та Роботиного.

Запорізька область. Карта боїв ISW.

Тим часом ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Відеозапис із геолокацією, опублікований 5 грудня, підтверджує, що російські війська зберігають позиції на островах у Дніпрі на південь від Велетенського на Херсонщині. Втім, наголошують в ISW, із цих кадрів не випливає, що окупанти нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом певного часу.

Херсонська область. Карта ISW.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що росіяни просунулися у промзоні біля Авдіївки і поблизу Вербового, а також посилили штурмові операції на північ від Соледара. Окупанти намагаються щосили захопити місто.

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