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ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини - ISW

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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ЗСУ проводять наземну операцію на лівому березі Херсонщини - ISW

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Українські оборонці також продовжили контрнаступ у західній частині Запорізької області.

Збройні сили України продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області та контрнаступ - у західній частині Запорізької області.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW наголошують, що 6 грудня російські окупаційні війська провели обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Загарбники не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Тим часом українські війська відбили атаки армії РФ поблизу Новодонецького та на південь від Золотої Ниви.

Американські фахівці наголошують, що ЗСУ продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 6 грудня. Втім, вони не досягли жодних підтверджених успіхів. За повідомленням українського Генштабу, напередодні Сили оборони відбили щонайменше п'ять російських атак на захід від Вербового та Роботиного.

Запорізька область. Карта боїв ISW. / ©
Запорізька область. Карта боїв ISW.

Тим часом ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Відеозапис із геолокацією, опублікований 5 грудня, підтверджує, що російські війська зберігають позиції на островах у Дніпрі на південь від Велетенського на Херсонщині. Втім, наголошують в ISW, із цих кадрів не випливає, що окупанти нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом певного часу.

Херсонська область. Карта ISW. / ©
Херсонська область. Карта ISW.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що росіяни просунулися у промзоні біля Авдіївки і поблизу Вербового, а також посилили штурмові операції на північ від Соледара. Окупанти намагаються щосили захопити місто.

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Дата публікації
Перегляди
470
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