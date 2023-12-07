В Україні виник дефіцит електроенергії: ситуація важка

В "Укренерго" закликали до ощадливого користування електрикою.
В енергосистемі України виник дефіцит електроенергії 7 грудня у зв’язку зі збільшенням споживання через похолодання.
Про це повідомили в "Укренерго".
В енергосистемі України 7 грудня склалась важка ситуація. Споживання електроенергії через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій.
"Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", – пояснили в "Укренерго".
Українців закликали економити електроенергію 7 грудня
Там зазначили, що 7 грудня температура повітря є нижчою від прогнозованої. І від ранку фіксується, що споживання електрики суттєво перевищило прогнозний рівень.
"Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію", – наголосили в компанії.
Щоб уникнути відключень світла та задля підтримання балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" змушений залучити аварійну допомогу від операторів системи передавання електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі.
Водночас в Україні не запроваджувались ліміти споживання електроенергії, і не прогнозується, що будуть запроваджені графіки відключень світла.
До слова, в ГУР Міноборони України повідомили, що найважча частина зими, щодо обстрілів і температурного режиму ще попереду.
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