Росіяни обстрілюють Херсон: лунають вибухи

Сьогодні, 9 грудня, окупанти знову обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Пролунали кілька вибухів. Атака може продовжитись. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі", - написав він.

Раніше стало відомо, що російські окупанти скинули боєприпас на цивільних на Херсонщині. В результаті атаки загинула одна людина.

Днями армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300. Одна з ракет влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву.

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