Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстрілюють Херсон: лунають вибухи

Росіяни обстрілюють Херсон: лунають вибухи

Херсон знову під обстрілом / Фото: Associated Press

Містян попередили про небезпеку.

Сьогодні, 9 грудня, окупанти знову обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Пролунали кілька вибухів. Атака може продовжитись. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі", - написав він.

Раніше стало відомо, що російські окупанти скинули боєприпас на цивільних на Херсонщині. В результаті атаки загинула одна людина.

Днями армія РФ вдарила по житловому кварталу Херсона двома ракетами С-300. Одна з ракет влучила у гуманітарний центр, який в результаті вигорів майже вщент, друга залишила величезну вирву.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
768
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація