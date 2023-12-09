В Україні депутати ухвалили закон про виплати допомоги сім'ям загиблих військових

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Як зазначається, в рамках законопроєкту пропонується надати право військовим і працівникам критичної інфраструктури визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини загиблих бійців.

Хто саме може отримати виплату

діти загиблого (померлого), зокрема - усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав.

Крім того, виплати мають право отримати батьки, онуки, один із подружжя, який пережив загиблу особу, жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили; утриманці загиблого (померлого).

“Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника”, - підкреслив Гончаренко.

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