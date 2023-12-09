Вашингтон хоче відновити військову співпрацю з Китаєм - Кірбі

Білий дім виступив з ініціативою спробувати відновити військові переговори між Сполученими Штатами Америки та Китаєм задля того, аби зменшити напруженість між країнами.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

За його словами, нібито такої згоди під час зустрічі у листопаді дійшли президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін. Наразі, каже Кірбі, Вашингтон активно працює над відновленням військових переговорів з Пекіном, щоб "зменшити прорахунки та непорозуміння".

Представник Білого дому наголошує, що до цього часу переговори не розпочалися, бо КНР ще не призначив нового міністра оборони, замінивши колишнього генерала Лі Шанфу, якого звільнили в жовтні.

"Наскільки я розумію частково це може бути пов'язане з тим, що вони не мають міністра оборони. Ми, звичайно, закликаємо їх призначити когось найближчим часом, і ми дуже хочемо, щоб ці комунікації були запущені", - йдеться у заяві Білого дому.

Нагадаємо, днями Китай звинуватив США у серйозному порушенні суверенітету. Сталося це після того, як есмінець ВМС США "Габріель Гіффордс" з'явився поблизу мілини Другого Томаса, підводного рифу в Південно-Китайському морі.

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