Россияне прислали в Мелитополь вербовщиков для ЧВК Вагнера

По словам Ивана Федорова, россияне превратили оккупированные территории юга Украины в самую большую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт.

Россияне послали в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих членов ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Россияне превратили оккупированные территории юга Украины в крупнейшую тюрьму Европы. А из заключенных-мужчин пытаются сделать пушечное мясо на фронт", — заявил он.

Федоров отметил, что за почти год оккупации россияне взяли в плен около тысячи гражданских мелитопольцев. Некоторые жители сидят "на подвале" уже от шести до 11 месяцев, а часть из них принудительно отправили на рытье окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению.

"По информации Центра национального сопротивления, вывезли в Крым 3,5 тысяч заключнных е из Запорожской и Херсонской областей. Там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании", — добавил Федоров.

По словам городского головы, россияне создали в Мелитополе по меньшей мере пять пыточных для пленных. Они посылают в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих вагнеровцев.

Напомним, захватчики постановили открыть на оккупированных территориях Украины 28 колоний.

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