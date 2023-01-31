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Росіяни прислали до Мелітополя вербувальників для ПВК Вагнера

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Росіяни прислали до Мелітополя вербувальників для ПВК Вагнера

Фото: Pexels

За словами Івана Федорова, росіяни перетворили окуповані території півдня України на найбільшу в’язницю Європи. А з в’язнів-чоловіків намагаються зробити гарматне м’ясо на фронт.

Росіяни надіслали до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх членів ПВК Вагнера.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Росіяни перетворили окуповані території півдня України на найбільшу в’язницю Європи. А з в’язнів-чоловіків намагаються зробити гарматне м’ясо на фронт", - заявив він.

Федоров зазначив, що за майже рік окупації росіяни взяли в полон близько тисячі цивільних мелітопольців. Деякі жителі сидять "на підвалі" вже від шести до 11 місяців, а частину з них примусово відправили на риття окопів. Деяких засудили до довічного ув’язнення.

"За інформацією Центру національного спротиву, вивезли до Криму 3,5 тисячі в’язнів із Запорізької та Херсонської областей. Там намагаються вербувати українців до приватних військових компаній", - додав Федоров.

За словами міського голови, росіяни створили у Мелітополі щонайменше п'ять катівень для полонених. Вони надсилають до Мелітополя наглядачів за в’язницями, які шукають серед ув’язнених майбутніх вагнерівців.

Нагадаємо, загарбники постановили відкрити на окупованих територіях України 28 колоній.

Напівпорожні полиці, нереально високі ціни та свавілля військових – як живе Мелітополь в окупації

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Дата публікації
Перегляди
459
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