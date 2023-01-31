В Україні повертають громадський контроль над закупівлями для армії - Резніков

У Міноборони введено внутрішнє правило звіряння усіх цін під час укладання контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

В Україні буде повернуто громадський контроль над закупівлями Міноборони речового майна, паливно-мастильних матеріалів та харчування, з урахуванням обмежень військового стану.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Резніков повідомив, що Міністерство підтримало відповідні рекомендації народних депутатів за підсумками засідань профільних парламентських комітетів.

Крім того, за підсумками спільної наради Міноборони, Мінекономіки, СБУ та ДБР, яка відбулася під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вирішено створити спільну робочу групу щодо зміни системи харчування військовослужбовців.

"Я вже дав доручення здійснити аналіз цін та процесу їхнього формування, зменшити термін контракту з постачальниками; розробити нові підходи, які будуть включати механізми прозорості та підзвітності, переходу до меню (раціонів) зі збереження продуктового різноманіття, публікацію цін, тощо. Ми застосуємо ці інструменти для підвищення прозорості закупівель не тільки для харчування, а і для речового майна, ПММ. Зараз проводимо перевірку цін по всій номенклатурі. Я буду особисто контролювати виконання цього плану і доповідати громадянському суспільству про прогрес і результати", - повідомив очільник Міноборони.

Крім того, як зазначив Резніков, у Міноборони введене внутрішнє правило звіряння усіх цін під час укладання контрактів з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Також на сайті Міноборони (згодом, коли буде створено таку можливість – і на Prozorro) по факту укладеного контракту будуть оприлюднюватися: 1) номер і дата укладання (для ідентифікації), 2) ціна за одиницю, 3) посилання на публічні технічні умови закупівлі (на сайті МО або в загальному доступі для ПММ, частково для харчування тощо).

Міністр також повідомив, що звернувся до Комітетів ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та з питань антикорупційної політики щодо проведення спільної наради стосовно механізмів змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю.

Також Резніков направив понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, представників ЗМІ, що здійснюють розслідування, експертів з оборонних реформ з пропозицію провести спільну зустріч та обговорити необхідні кроки.

"Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати дієвий механізм, який закладе основи для майбутньої прозорої, підзвітної і водночас надійної та захищеної системи забезпечення армії", - резюмував він.

Нагадаємо, у січні 2023 року Міноборони України втрапило в скандал щодо закупівлі продуктів за завищеними цінами. За деякими позиціями – в рази. Угода оцінюється в понад 13 мільярдів гривень. Першим інформацію про це надав журналіст Юрій Ніколов, про що написав у виданні "Дзеркало тижня".

Через скандал із закупівлями для ЗСУ звільнили з посади директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

Одразу після оприлюднення інформації щодо закупівель з Міноборони у відставку подав і заступник міністра оборони України Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов.

Скандал через закупівлі Міноборони: Рєзніков прокоментував розслідування журналістів

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