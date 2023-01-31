У ГУР попередили про активну фазу на фронті наступні два місяці: деталі

Юсов зазначив, що Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті.

Окупанти намагаються закидати власними тілами українські позиції і продовжують сунути у наступ. У розвідці припускають, що наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, інформує FREEДОМ.

За його словами, українські військові на відміну від окупантів воюють саме вмінням, а не числом.

"Ситуація дуже складна: ворог продовжує наступати. Тому насправді втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії. На жаль, є втрати і в нас. Але майстерність і мотивація українських воїнів, плюс техніка і озброєння, як наші вітчизняні, так і допомога від наших партнерів, — це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій (Росії. – Ред.)", — сказав представник ГУР.

Юсов зазначив, що Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті.

"І лютий, і березень — це будуть дуже активні дії. Насправді, з огляду на той стан військ і техніки, які є у окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається", — сказав він.

Речник ГУР зауважив, що російське суспільство своєю чергою поки що терпить той потік трупів і поранених окупантів.

"Але кількість трупів, які їдуть до Росії, а також, зокрема, і важкопоранених, я думаю, рано чи пізно почне діяти навіть на це зазомбоване суспільство", — переконаний речник Головного управління розвідки.

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