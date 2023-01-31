Встановлено рекорд за місяць: військовий експерт приголомшив втратами окупантів під Соледаром

Росія віддала за Соледар 20 тис. життів своїх найманців та мобілізованих, тож для продовження наступу ресурси закінчилися.

Про це військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, лише за січень 2023 року втрати окупантів приголомшливі. Ними встановлено рекорд: понад 20 тис. осіб назавжди залишилися в українській землі.

Коваленко пояснив, що від початку 2023 року активізувалась інтенсивність штурмових дій росіян.

ЗСУ наразі відійшли від Соледара. Захисники виконали завдання, втрати РФ при спробі взяти місто досягли рівня двох чеченських воєн.

"Це саме та ціна, яку вони віддали за Соледар? Місто, містечко навіть, яке не має глобального якогось стратегічного значення, тактичного умовно, але ось це і є цією проекцією. Великі втрати особового складу. Якщо ми візьмемо ці 20 тисяч, а ще не кінець січня, я більш ніж впевнений, що до кінця січня це буде більше, ніж 21 тисяча, то виникає питання, а скільки, окрім двохсотих, там є трьохсотих, тобто поранених та полонених?" — сказав Олександр Коваленко.

Російській армії необхідно мати ресурс для наступу і формувати ударні угруповання по іншим напрямкам.

"І тому, на мій погляд, донецький плацдарм, вони розпочали у 2023-го реалізувати ось в такому інтенсивному форматі виключно для того, щоб показати для свого споживача інформаційного фастфуду, що в них відбуваються якісь там бойові дії за планом", — сказав експерт.

За інформацією експерта, ресурсу для подальших дій росіяни не мають.

"І навіть якщо ми кажемо про якісь дії в напрямку Лимана чи по іншим напрямкам, дійсно донецький плацдарм на сьогодні є найбільш активним за імітацією їх наступальних дій, але інші плацдарми, луганський, запорізький, а вони є в мінімальному пріоритеті. Тому що на них вже ресурсу не вистачає критично як людського, так, звісно, і технічного", — сказав експерт.

Нагадаємо, 25 січня в ЗСУ підтвердили, що українська армія вийшла із Соледара.

Додамо, що колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію на фронті.

Також деякі українські експерти підняли питання, чи можуть ЗСУ відступити з Бахмута вслід за Соледаром.

Читайте також: