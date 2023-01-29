"Нічого доброго в цьому немає": екскомандир "Азову" – про наслідки відступу із Соледара

На думку Жоріна, у втраті Соледа "нічого доброго немає", але і критичної ситуації теж не виникло.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні бойових дій.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "NV".

"Жодної критичної ситуації в цьому насправді немає. Безумовно, це погано, ворог став на крок ближче до спроб тактичного охоплення Бахмута. Але це суттєво на ситуацію не вплинуло. Але, безумовно, нічого доброго в цьому немає", – пояснив український захисник.

За його інформацією, логістика з Бахмутом працює. Забезпечення підрозділів і евакуацію проводити можна.

"Місцеві можуть заїжджати і виїжджати. Тобто місто все одно контрольоване", – сказав екскомандир "Азову".

Нагадаємо, 25 січня в ЗСУ підтвердили, що українська армія вийшла із Соледара. В ЗСУ запевнили, що відійшли на заздалегідь підготовленні позиції, вибудували оборону і систему ураження.

Військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський назвав це рішення "усвідомленим".

У Генштабі запевнили, що Бахмут залишається під контролем ЗСУ. Військовий аналітик Ігор Левченко розповів, чи можуть ЗСУ відступити з Бахмута вслід за Соледаром.

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