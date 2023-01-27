Російські війська не мають успіху біля Соледара на Донеччині - ЗСУ

Збройні сили України відійшли від Соледара Донецької області на підготовленні позиції. Наразі окупаційн війська РФ не мають успіху в цьому районі.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми відійшли на заздалегідь підготовленні позиції, вибудували оборону, вибудували систему ураження. Ворог значного успіху там не має", - повідомив Череватий.

За минулу добу у районі Соледара було здійснено 77 обстрілів різними типами артилерії та РСЗВ. Крім того, відбулося чотири спроби штурму.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що Сили оборони були змушені залишити Соледар, за який тривалий час йшли жорстокі бої. Ршення ухвалили "задля збереження життя особового складу". В командуванні Східного угруповання ЗСУ наголосили, що оборонці міста виконали основне завдання.

Натомість у Генштабі наголошують, щдо українські війська не виходитимуть із Бахмута, поки є можливість утримувати територію міста та обороняти його. Станом на 25 січня бул відомо, що українські бійці контролюють ситуацію в місті.

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