"Создание картинки": Арестович объяснил, зачем РФ может решиться снова напасть с севера

Арестович заверил, что с военной точки зрения россияне не возьмут Киев, но могут улучшить свою переговорную позицию.

Стягивани российских мобилизованных в Беларусь и угроза повторного нападения на Киев — это попытка РФ создать "картинку" в преддверии саммита "Большой двадцатки" в Индонезии.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Однако Арестович не исключает, что россияне все же отважатся на вторжение с севера.

"Стягивание российских мобилизованных в Беларусь – это создание угрозы. Будет ли вторжение – это в голове только одного человека. Но они будут создавать группировку, которая может совершить вторжение. Я думаю, что у них очень большой соблазн это сделать. Если они смогут организоваться в отношении. сил и средств, они попытаются это сделать", — говорит советник ОП.

Таким образом, по мнению Арестовича, Россия создаст на Западе необходимую "картинку" и усилит позиции тех представителей международного сообщества, кто выступает за переговоры между Москвой и Киевом.

"Создать угрозу: бои под Киевом, когда по Киеву бьет артиллерия, народ убегает массово из столицы. На Западе картинка вновь окруженного Киева – "значит Россия все-таки может, нашла внутренние резервы". Сразу появляются аргументы у тех, кто говорил: "Россия – слишком сильна, чтобы ее победить, давайте переговоры". Все, на что работает Россия сейчас – это не на победу над Украиной. Она не может победить. Они просто создают улучшенную переговорную позицию. Например, к саммиту "Большой двадцатки" в Индонезии. Поэтому политический соблазн у них крайне высок. Но именно с точки зрения создания картинки", — отметил он.

Арестович заверил, что с военной точки зрения россияне не возьмут Киев.

Ранее советник Офиса президента заявлял, что РФ может вывести войска из Херсона, чтобы перебросить на Киев или Донбасс.

Возможно ли новое наступление на Киев

ТСН.ua собрал подробности военной активности оккупантов в Беларуси а также мнения экспертов — возможно ли повторение февральского наступления на Киев.

Так, Алексей Арестович прогнозировал, что для повторного наступления на Киев Россия может накопить 20-30 тыс. военных.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключает возможности повторного наступления оккупантов на Киев. Однако для этого России необходимо создать силы, на что уйдет два-три месяца.