Российский космонавт сбил машиной сотрудника ЦПК им. Гагарина

Космонавт, недавно вернувшийся на Землю с МКС, устроил ДТП, тяжело травмировав сотрудника Центра подготовки космонавтов.

Российский космонавт Олег Артемьев, проходивший реабилитацию по возвращении с Международной космической станции, сел за руль автомобиля и совершил наезд на сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Об этом во вторник, 18 октября, сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на должностных лиц "Роскосмоса".

В сообщении уточнили, что ДТП произошло накануне вечером на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода.

"Олег Артемьев не заметил переходящего дорогу человека", — сообщили в госкорпорации.

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Пострадавший сотрудник Центра подготовки космонавтов Анатолий Уронов был госпитализирован с переломами.

В "Роскосмосе" уверяют, что космонавт был трезв и находился за рулем с разрешения врачей, отпустивших его из профилактория, где он проходил реабилитацию, учитывая, что у него это уже третье возвращение из полета в космос.

Артемьев вернулся на Землю с Международной космической станции 29 сентября.

Напомним, автобус с мобилизованными россиянами попал 30 сентября в ДТП в Башкирии.

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