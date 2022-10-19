Російський космонавт збив машиною співробітника ЦПК ім. Гагаріна

Космонавт, який нещодавно повернувся на Землю з МКС, влаштував ДТП, важко травмувавши співробітника Центру підготовки космонавтів.
Російський космонавт Олег Артем'єв, який проходив реабілітацію після повернення з Міжнародної космічної станції, сів за кермо автомобіля та скоїв наїзд на співробітника Центру підготовки космонавтів (ЦПК).
Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомило російське агентство “Интерфакс” з посиланням на посадовців “Роскосмосу”.
У повідомленні уточнили, що ДТП сталася напередодні увечері на погано освітленій дорозі поза зоною пішохідного переходу.
“Олег Артем'єв не помітив людину, яка переходила дорогу", - повідомили в держкорпорації.
Потерпілого співробітника Центру підготовки космонавтів Анатолія Уронова госпіталізували з переломами.
У “Роскосмосі" запевняють, що космонавт був тверезим і перебував за кермом з дозволу лікарів, які відпустили його з профілакторію, де він проходив реабілітацію, зваживши на те, що у нього це вже третє повернення з польоту у космос.
Артем'єв повернувся на Землю з Міжнародної космічної станції 29 вересня.
Нагадаємо, автобус із мобілізованими росіянами потрапив 30 вересня у ДТП в Башкирії.
Читайте також: