У NASA показали вигляд лінії фронту в Україні із космосу: фото

Охоплені вогнем території на сході та півдні української держави зафіксували спутники, які здійснюють моніторинг за осередками великих пожеж.

Система Firms NASA, яка займається виявленням великих пожеж на планеті, зафіксувала найгарячіші точки на фронтах війни, яку розв’язала в Україні Російська Федерація.

Відповідні зображення можна побачити на сайті Firms.

Супутникові фото з навколоземної орбіти зафіксували основні осередки українсько-російської війни, які зосереджені на сході нашої країни – у Луганській, Донецькій та частині Харківської області, а також на півдні – на Миколаївщині та Херсонщині. Вся лінія фронту охоплена пожежами.

Як раніше повідомили в Нацполіції України, через обстріли російських військ ліквідовувати пожежі на деокупованих територіях важко, а в окупованих регіонах росіяни навмисно не дозволяють це робити. Крім того, загарбники знищують склади з зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку російських військ 7 липня у Запорізькій області загорілись поля. Вогонь перекинувся на сусідню Дніпропетровську область.

У суботу, 9 липня, цілими ворожої артилерії на Харківщині ставали урожайні поля, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території.

Безупинна війна без коментарів: 9 липня на фронті очима ТСН

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