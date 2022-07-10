На місце Бориса Джонсона претендують ще два колишніх міністри

Після оголошення про відставку Бориса Джонсона з посади британського прем’єр-міністра з’явилися нові претенденти на те, щоб очолити Консервативну партію та кабінет міністрів Сполученого Королівства.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Очолити уряд зголосилися колишній очільник МЗС Британії Джеремі Хант і ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

При цьому Хант заявив, що він єдиний великий кандидат, який не працював в уряді Бориса Джонсона.

"Вибираючи мене, Консервативна партія посилає сигнал виборцям про те, що ми прислухалися до їх побоювань і змінилися", - заявив екскерівник зовнішньополітичного відомства.

Натомість колишній очільник міністерства охорони здоров’я Джавід заявив, що останнім часом консерватори "трохи збилися зі шляху", і пообіцяв виправити ситуацію.

Раніше також колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.

Нагадаємо, новим прем'єр-міністром Великої Британії, найімовірніше, можуть стати міністр оборони Бен Воллес та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Вакансія прем'єра: хто стане наступником Бориса Джонсона

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