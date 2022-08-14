В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области ночью на 14 августа 2022 года раздавались взрывы.

Об этом сообщили местные корреспонденты Общественного.

В области была объявлена воздушная тревога. Затем дали отбой.

Скорее всего, прилетело где-то в области. Официальной информации пока нет. Ожидаем подтверждения информации.

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Напомним, сейчас идет эвакуация жителей Донецкой области. Ежесуточно в среднем вывозят 500-700 человек.

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