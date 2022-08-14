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На Харківщині пролунали вибухи

Дата публікації
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715
Час на прочитання
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На Харківщині пролунали вибухи

Фото: pixabay.com

На Харківщині вночі на 14 серпня 2022 року лунали вибухи.

Про це повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.

В області була оголошена повітряна тривога. Потім дали відбій.

Найімовірніше, прилетіло десь у області. Офіційної інформації наразі немає. Очікуємо на підтвердження інформації.

Нагадаємо, зараз триває евакуація жителів Донецької області. Щодоби у середньому вивозять 500-700 осіб. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
715
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