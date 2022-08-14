На Харківщині пролунали вибухи

На Харківщині вночі на 14 серпня 2022 року лунали вибухи.

Про це повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.

В області була оголошена повітряна тривога. Потім дали відбій.

Найімовірніше, прилетіло десь у області. Офіційної інформації наразі немає. Очікуємо на підтвердження інформації.

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Нагадаємо, зараз триває евакуація жителів Донецької області. Щодоби у середньому вивозять 500-700 осіб.

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