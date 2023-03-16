В Херсоне во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Сегодня, 16 марта, в Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом ТСН.ua сообщили херсонцы.

"Я точно слышала два взрыва прогремели. Ночь была сложной... автоматные очереди", — сказала горожанка Галина.

В течение 15 марта военные РФ нанесли 88 ударов из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Использовали 413 снарядов.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Александр Прокудин.

По областному центру российские войска ударили пять раз. 16 снарядов РФ попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Три человека ранены.

Российские войска 13 раз били по населенным пунктам территориальной громады. Использовали 58 снарядов для ударов по Херсону, Зеленовке, Зимовнику, Антоновке, Садовому и Камышанах. Кроме того, армия РФ шесть раз обстреляла дачные участки на островной и береговой частях громады. Погибших и раненых нет.

Украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был освобожден 11 ноября 2022 года.

Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольных украинскому правительству районов области.

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