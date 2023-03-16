У Херсоні під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

Сьогодні, 16 березня, у Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це ТСН.ua повідомили херсонці.

"Я точно чула два вибухи прогриміли. Ніч була складною... автоматні черги", - сказала містянка Галина.

Впродовж 15 березня військові РФ завдали 88 ударів з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Використали 413 снарядів.

Про це повідомив в Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

По обласному центру російські війська вдарили п'ять разів. 16 снарядів РФ влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Три людини поранені.

Російські війська 13 разів били по населених пунктах територіальної громади. Використали 58 снарядів для ударів по Херсону, Зеленівці, Зимівнику, Антонівці, Садовому та Комишанах. Окрім цього, армія РФ шість разів обстріляла дачні ділянки на острівній та береговій частинах громади. Загиблих та поранених немає.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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