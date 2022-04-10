В Ирпене разоблачили склад мародеров: полиция задержала подозреваемых

Подозреваемые прятали украденное имущество в подвале дома.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в Ирпене разоблачили склад мародеров, когда патрулировали освобожденный от оккупантов город.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Как говорится в сообщении, нацгвардейцы во время патрулирования заметили подозрительные лица. Проследив за ними, патрульные обнаружили в подвале дома склад с награбленными вещами.

Подозреваемые не смогли четко объяснить, откуда у них взялось обнаружено имущество. В настоящее время они были переданы работникам Национальной полиции Украины для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее Национальная полиция Украины задержала четырех мародеров, которые разворовывали гражданское имущество в Буче, Гостомеле и Березовке.

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