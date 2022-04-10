В Ірпені викрили склад мародерів: поліція затримала підозрюваних

Підозрювані ховали викрадене майно у підвалі будинку.

Військовослужбовці Національної гвардії України в Ірпені викрили склад мародерів, коли патрулювали звільнене від окупантів місто.

Про це повідомили в МВС України.

Як йдеться в повідомленні, нацгвардійці під час патрулювання помітили підозрілих осіб. Простеживши за ними, патрульні виявили у підвалі будинку склад з награбованими речами.

Підозрювані ж не змогли чітко пояснити, звідки вони мають виявлене майно. Наразі їх передали працівникам Національної поліції України для подальшого вияснення всіх обставин.

Нагадаємо, раніше Національна поліція України затримала чотирьох мародерів, які розкрадали людське майно у Бучі, Гостомелі та Березівці.

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