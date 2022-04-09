Розкрадали те, що лишилося: у Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами

Їх передали працівникам СБУ.

Національна поліція України затримала чотирьох мародерів, які розкрадали людське майно у Бучі, Гостомелі та Березівці.

Як повідомляє пресслужба, у Бучі правоохоронці викрили двох мародерів, які активно співпрацювали з ворогом. Місцеві мешканці 42 та 45 років повідомляли окупантам про заможні помешкання, а потім розкрадали те, що залишилось після їхнього візиту.

У Гостомелі 34-річний чоловік викрав велосипеди та побутову техніку із помешкань місцевих жителів.

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А у Березівці 49-річний киянин обікрав оселю мешканців, які тимчасово виїхали.

"За кожним із фактів майнових злочинів слідчі розпочали досудове розслідування. Чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зокрема, тих хто співпрацював із ворогом, передали працівникам СБУ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Київщині затримали мародера за крадіжку вантажу із аеропорту. Чоловік скоїв крадіжку майна із "Борисполя" на суму понад 50 тисяч гривень.

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