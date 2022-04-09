Бартулович - про події в Україні: Це не перша війна в моєму житті

Бартулович - про події в Україні: Це не перша війна в моєму житті

Асистент Лавриненка ледь стримував сльози.

Асистент головного тренера "Інгульця" Младен Бартулович емоційно висловився про війну, яку Росія розв'язала на території України, а також подякував президенту УАФ Андрію Павелку.

"Це не перша війна в моєму житті. Я, можна сказати, через таке проходив. Дуже непроста ситуація. Допомагаємо як можемо. Хочеться сказати спасибі Андрію Васильовичу Павелку, який дає цю можливість і допомагає людям. Це мінімум, який ми можемо зробити для цих людей", - сказав Бартулович у коментарі Футбол NEWS.

В дитинсті футболіст переживав подібне ще у колишній Югославії.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан продав на аукціоні золоту медаль з переможного Чемпіонату світу U-20, щоб виручити кошти для захисників України - Нацгвардії, ЗСУ та тероборони.

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