Зеленський із Джонсоном прогулялися Києвом: прем'єру Британії подарували один із символів незламності Бородянки (відео)

До них підійшла перехожа та подарувала керамічних півників.

Після переговорів 9 квітня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва.

Про це повідомили в Офісі президента, опублікувавши відповідне відео.

Зокрема, політики пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Український лідер показав гостю меморіал полеглим героям.

Під час прогулянки до Зеленського з Джонсоном підійшла перехожа та подарувала їм керамічних півників. Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, що вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка Київської області. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в Інтернет і стало символом стійкості українського народу.

Після переговорів Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва Після переговорів Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва. Зокрема, вони пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Володимир Зеленський показав гостю меморіал полеглим героям. Під час прогулянки до Президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників. Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу. Опубліковано Офіс Президента України Субота, 9 квітня 2022 р.

Нагадаємо, 9 квітня Джонсон прибув з візитом до Києва, де провів перемовини з Зеленським. Політики, зокрема, домовилися надалі посилювати спільну антивоєнну коаліцію, а також про багато іншого. Прем'єр Британії повідомив, що нещодавно для України зібрали 1,5 млрд євро.

Джонсон також пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих.

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