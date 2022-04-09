Зеленский с Джонсоном прогулялись по Киеву: премьеру Британии подарили один из символов несокрушимости Бородянки (видео)

Зеленский с Джонсоном прогулялись по Киеву: премьеру Британии подарили один из символов несокрушимости Бородянки (видео)

К ним подошла прохожая и подарила керамических петушков.

После переговоров 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева.

Об этом сообщили в Офисе президента, опубликовав соответствующее видео.

В частности, политики прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Украинский лидер показал гостю мемориал павшим героям.

Во время прогулки к Зеленскому с Джонсоном подошла прохожая и подарила им керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в Интернете и стало символом устойчивости украинского народа.

После переговоров Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева После переговоров Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по центру Киева. В частности, они прошлись по Крещатику, Майдану Независимости, Аллее Героев Небесной Сотни. Владимир Зеленский показал гостю мемориал павшим героям. Во время прогулки к Президенту и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенном российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области. Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в сети Интернет и стало символом устойчивости украинского народа. Опубликован Офис Президента Украины Суббота, 9 апреля 2022 г.

Напомним, 9 апреля Джонсон прибыл с визитом в Киев, где провел переговоры с Зеленским. Политики, в частности, договорились в дальнейшем усиливать общую антивоенную коалицию, а также о многом другом. Премьер Британии сообщил, что недавно для Украины собрали 1,5 млрд евро.

Джонсон также пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноухау и разведданных.

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