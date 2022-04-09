Усик - про реванш із Джошуа: Треба підготуватися, щоб я міг прославити Україну

Усик - про реванш із Джошуа: Треба підготуватися, щоб я міг прославити Україну

Кримчанин збирається захистити свої пояси в другому бою з британським ексчемпіоном.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик прокоментував майбутній поєдинок-реванш проти британця Ентоні Джошуа.

За словами українського боксера, рішення залишити Україну під час війни з Росією далося йому непросто. Кримчанин налаштований якісно провести тренувальний табір і своєю перемогою принести славу батьківщині.

"Я вже казав, що мені було не так просто ухвалити рішення виїхати та готуватися до бою. Зараз я починаю підготовку до реваншу із Джошуа. Треба підготуватися, щоб потім я міг прославити Україну", - передає слова Усика Boxingnews 24.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти оселилися у будинку українського чемпіона у Ворзелі. Згодом його дружина Катерина показала наслідки перебування окупантів в їхньому будинку.

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