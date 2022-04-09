Разворовывали то, что осталось: в Буче задержали мародеров, сотрудничавших с оккупантами

Их передали сотрудникам СБУ.

Национальная полиция Украины задержала четырех мародеров, разворовывающих человеческое имущество в Буче, Гостомеле и Березовке.

Как сообщает прессслужба, в Буче правоохранители разоблачили двух мародеров, активно сотрудничавших с врагом. Местные жители 42 и 45 лет сообщали оккупантам о состоятельных помещениях, а затем разворовывали то, что осталось после их визита.

В Гостомеле 34-летний мужчина похитил велосипеды и бытовую технику из жилищ местных жителей.

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А в Березовке 49-летний киевлянин обворовал жилище временно выехавших жителей.

"По каждому из фактов имущественных преступлений следователи начали досудебное расследование. Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В частности, сотрудничавших с врагом передали работникам СБУ", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киевской области задержали мародера за кражу груза из аэропорта. Мужчина совершил кражу имущества из "Борисполя" на сумму более 50 тысяч гривен.

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