В Ровно – высокая угроза атаки дронами-камикадзе

Местные власти призвали не игнорировать тревогу.
В Ровно вечером 17 марта высока вероятность атаки российскими беспилотниками.
Об этом предупредил городской голова Александр Третьяк.
"Внимание! Высокая вероятность шахидной атаки! Просьба жителям города не игнорировать предупреждение воздушной тревоги и находиться в безопасном месте!" – написал мэр в Сети.
В пабликах также появилось видео со звуком полета вражеского дрона в Ровенской области.
Напомним, в ряде областей Украины вечером 17 марта была объявлена воздушная тревога. Киевская ОВА предупредила об угрозе атак российскими дронами-камикадзе.
Во время тревоги на Киевщине и Житомирщине работала ПВО.
В то же время в Днепре и в области – Новомосковске – были слышны взрывы. Новомосковск подвергся атаке.
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