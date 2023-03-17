В Ровно – высокая угроза атаки дронами-камикадзе

В Ровно вечером 17 марта высока вероятность атаки российскими беспилотниками.

Об этом предупредил городской голова Александр Третьяк.

"Внимание! Высокая вероятность шахидной атаки! Просьба жителям города не игнорировать предупреждение воздушной тревоги и находиться в безопасном месте!" – написал мэр в Сети.

В пабликах также появилось видео со звуком полета вражеского дрона в Ровенской области.

Напомним, в ряде областей Украины вечером 17 марта была объявлена воздушная тревога. Киевская ОВА предупредила об угрозе атак российскими дронами-камикадзе.

Во время тревоги на Киевщине и Житомирщине работала ПВО.

В то же время в Днепре и в области – Новомосковске – были слышны взрывы. Новомосковск подвергся атаке.

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