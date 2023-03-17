У Рівному – висока загроза атаки дронами-камікадзе

Місцева влада закликала не ігнорувати тривогу.
У Рівному ввечері 17 березня є висока ймовірність атаки російськими безпілотниками.
Про це попередив міський голова Олександр Третяк.
"Увага! Висока ймовірність шахедної атаки! Прохання до жителів міста не ігнорувати попередження повітряної тривоги та перебувати в безпечному місці!" – написав мер у Мережі.
У пабліках також з'явилося відео зі звуком польоту ворожого дрона на Рівненщині.
Нагадаємо, в низці областей України ввечері 17 березня була оголошена повітряна тривога. Київська ОВА попередила про загрозу атак російськими дронами-камікадзе.
Під час тривоги на Київщині та Житомирщині працювала ППО.
Водночас у Дніпрі та в області – Новомосковську – було чутно вибухи. Новомосковськ зазнав атаки.
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