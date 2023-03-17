Помер зірка фільму "Джон Вік" Ленс Реддік

Актора знайшли мертвим в його будинку.

Американський актор Ленс Реддік пішов з життя 17 березня у віці 60 років.

Тіло Реддіка знайшли в його будинку у Студіо-Сіті, в Каліфорнії. Про смерть зірки повідомили представники знаменитості.

Наразі офіційно невідомо, що стало причиною швидкої смерті актора, втім, як пише Page Six, правоохоронці наполягають, що Реддік помер від природних причин.

У актора було заплановано одразу декілька заходів цього тижня, адже 23 березня на екрани виходить фільм "Джон Вік 4". Саме ролями в серії бойовиків Реддік полюбився багатьом своїм прихильникам. На жаль, актор так і не з'явився на прем'єрі фільму, яка пройшла 16 березня.

У Ленса залишилося двоє дорослих дітей від першого шлюбу - Івонн та Крістофер, а також дружина Стефані.

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