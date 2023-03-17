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Умер звезда фильма "Джон Уик" Лэнс Реддик

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2324
Время на прочтение
1 мин
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Умер звезда фильма "Джон Уик" Лэнс Реддик

Лэнс Реддик / Фото: Associated Press

Актера нашли мертвым в его доме.

Американский актер Ленс Реддик ушел из жизни 17 марта в возрасте 60 лет.

Тело Реддика обнаружили в его доме в Студио-Сити, в Калифорнии. О смерти звезды сообщили представители знаменитости.

Пока официально неизвестно, что стало причиной скорой смерти актера, впрочем, как пишет Page Six, правоохранители настаивают, что Реддик умер от естественных причин.

У актера было запланировано сразу несколько мероприятий на этой неделе, ведь 23 марта на экраны выходит фильм "Джон Уик 4". Именно ролями в серии боевиков Реддик полюбился многим своим поклонникам. К сожалению, актер так и не появился на прошедшей 16 марта премьере фильма.

У Лэнса осталось двое взрослых детей от первого брака – Ивонн и Кристофер, а также жена Стефани.

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Дата публикации
Просмотры
2324
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