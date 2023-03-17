В Житомирской области работает ПВО

В ОВА призывали не выкладывать кадры работы противовоздушной обороны.

В Житомирской области вечером 17 марта работает противовоздушная оборона из-за угрозы атаки российскими дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"На Житомирщине работает ПВО! Сохраняйте спокойствие, не снимайте и не выкладывайте фото и видео работы противовоздушной обороны!" – призвал глава области.

Напомним, вечером 17 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу и предупредили об угрозе атак со стороны России дронами-камикадзе.

Пока известно, что ПВО работала и на Киевщине.

В то же время во время тревоги в Днепре раздались взрывы, после которых в небе появилось зарево. Взрывалось и в области – мэр Новомосковска сообщил о ликвидации чрезвычайными последствиями атаки.

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