В ОВА закликали не викладати кадри роботи протиповітряної оборони.

В Житомирській області ввечері 17 березня працює протиповітряна оборона через загрозу атаки російськими дронами.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"На Житомирщині працює ППО! Зберігайте спокій, не знімайте та не викладайте фото та відео роботи протиповітряної оборони!" – закликав очільник області.

Нагадаємо, ввечері 17 березня в низці областей Україні оголосили повітряну тривогу і попередили про загрозу атак з боку Росії дронами-камікадзе.

Наразі відомо, що ППО працювала і на Київщині.

Водночас під час тривоги у Дніпрі пролунали вибухи, після яких у небі з’явилася заграва. Вибухало і в області – мер Новомосковська повідомив про ліквідацію надзвичайниками наслідків атаки.

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