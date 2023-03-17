У Дніпрі гримлять вибухи: небо над містом почервоніло (фото, відео)

Вибухи були і в Новомосковську. Там надзвичайники вже усувають наслідки атаки.

У Дніпрі лунають звуки вибухів увечері 17 березня, а в небі над містом видно заграву.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Після того, як у місті прогриміли вибухи, у небі з'явилася яскрава червона заграва. Місцеві припускають, що причиною цього могло стати збивання ворожих дронів.

Зауважимо, що вибухи пролунали і в Новомосковську на Дніпропетровщині, повідомив мер Сергій Рєзнік. Судячи з його повідомлення, місто зазнало атаки.

"Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", – йдеться в заяві міського голови.

Нагадаємо, близько 20:20 у частині України була оголошена повітряна тривога через загрозу атак російськими безпілотниками.

Під час тривоги на Київщині працювала ППО. Однак наразі не відомо, чи вдалося збити ворожі цілі.

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