В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Тревожность объявлена преимущественно в южных областях Украины.
В ряде регионов Украины вечером, 7 мая, была объявлена воздушная тревога.
Тревога связана с активностью вражеской авиации, информируют мониторинговые группы.
Тревога была объявлена в южных областях. В частности, она прозвучала в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
Напомним, ранее сообщалось, что угроза массированных ракетных ударов по Украине очень высока. Оккупанты вывели в Черное море ракетоносители с общим залпом в 32 "Калибры".
Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе сообщали, что за сутки, 7 мая, россияне нанесли 8 ракетных ударов, в частности, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее Харьковской области.
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