Саша Бо вблизи показала на камеру, как ей колют ботокс в лицо

Известная блогерша Саша Бо очень откровенна со своими подписчиками и не боится показать, как на самом деле ухаживает за собой.

Так, во стороз в Instagram знаменитость решилась поделиться тем, что делает уколы красоты на некоторых зонах лица. Одну из таких процедур Саша показала на камеру.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

На видео блогерша продемонстрировала, как сначала врач-косметолог делает специальные отметки в тех зонах, где необходимо сделать укол, а затем вводит препарат под кожу.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Как призналась Саша, результат такой процедуры ей нравится, ведь полностью лишает ее нежелательных морщинок.

"Я монала то старение. Ботокс – one love (единственная любовь – ред.)", — написала блогерша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, что недавно блогерша и певица Анна Тричнер тоже показала поклонникам, которые уколы красоты сделала.

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