Саша Бо вблизи показала на камеру, как ей колют ботокс в лицо

Знаменитость нормально относится к уколам красоты.
Известная блогерша Саша Бо очень откровенна со своими подписчиками и не боится показать, как на самом деле ухаживает за собой.
Так, во стороз в Instagram знаменитость решилась поделиться тем, что делает уколы красоты на некоторых зонах лица. Одну из таких процедур Саша показала на камеру.
На видео блогерша продемонстрировала, как сначала врач-косметолог делает специальные отметки в тех зонах, где необходимо сделать укол, а затем вводит препарат под кожу.
Как призналась Саша, результат такой процедуры ей нравится, ведь полностью лишает ее нежелательных морщинок.
"Я монала то старение. Ботокс – one love (единственная любовь – ред.)", — написала блогерша.
Напомним, что недавно блогерша и певица Анна Тричнер тоже показала поклонникам, которые уколы красоты сделала.
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