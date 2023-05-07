Эрдоган обозвал "пьяницей" своего главного конкурента на выборах

За неделю до выборов президента действующий турецкий лидер не имеет значительного преимущества главному оппоненту.

В воскресенье, 7 мая, на многолюдном митинге избирательной кампании в Стамбуле действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грубо обозвал своего главного оппонента на выборах, социал-демократа Кемаля Киличдароглу.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Выступая перед сотнями тысяч человек в крупнейшем городе Турции, находящийся у власти уже 20 лет Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в желании разделить страну.

"Мы не позволим Киличдароглу, который идет с террористическими организациями, разделить эту страну", — сказал он во время выступления, которое транслировалось в прямом эфире по турецкому телевидению.

Обращаясь к сотням тысяч сторонников, Эрдоган сказал, что Килидароглу может пить сколько угодно, народ не отдаст страну "пьянице", а его сторонников назвал "неверными".

Эрдоган, которому недавно пришлось взять перерыв в избирательной кампании из-за проблем со здоровьем, известен своей резкой риторикой, направленной не только против оппозиции.

Накануне на митинге в Стамбуле Кемаль Киличдароглу пообещал, что в случае победы успокоит и объединит страну.

“Я вместе со своими друзьями принесу весну в эту страну, принесу мир. Независимо от того, кто они есть, мы будем заниматься проблемами каждого, кто живет в этой стране. Мы никогда никого не будем дискриминировать”, – заверил оппозиционный кандидат.

Согласно опросам, переизбрание Эрдогана на состоявшихся 14 мая выборах выглядит неуверенным. Он и Килидароглу имеют примерно одинаковый уровень поддержки среди опрошенных.

Напомним, 26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден был прервать участие в телеэфире, посвященном его избирательной кампании, из-за плохого самочувствия.

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