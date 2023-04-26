Эрдоган прервал эфир, посвященный избирательной кампании, – ему стало плохо (видео)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден был прервать участие в телеэфире, посвященном его избирательной кампании, из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, во время совместного вечернего эфира Ulke TV и Kanal 7 вскоре после начала его пришлось прервать посреди вопроса.

Эфир восстановили через десять минут и Эрдоган извинился и объяснил, что ему стало плохо. Он отметил, что последние два дня были очень насыщенными, и у него проблемы с желудком.

"В определенный момент я размышлял, поймут ли меня правильно, если я отменю участие в программе. Но ведь было обещание. Прошу прощения у вас и у аудитории", – прокомментировал президент.

Эфир завершился после того, как президент Турции ответил еще на несколько вопросов.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. 69-летний Тайип Эрдоган сразится с общим кандидатом от оппозиции Кемалем Киличдароглу.

Напомним, ранее Эргодан заявлял, что , несмотря на смертоносные землетрясения в феврале, стране удастся провести выборы 14 мая.

В воскресенье, 23 апреля, Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк "Altay". Он также анонсировал серийное производство такого вооружения.

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